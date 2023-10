Lionel Messi está nomeado para melhor jogador da Major League Soccer (MLS) em 2023.

O internacional argentino já leva 12 jogos pelo Inter Miami, mas participou apenas em quatro encontros (um golo e duas assistências) no campeonato. O avançado ex-Barcelona e PSG integra, ainda assim, a lista extensa de candidatos a MVP, que conta também com Sergio Busquets, o ex-Sporting Ryan Gauld, o ex-FC Porto Hector Herrera e o ex-Benfica Hany Mukhtar, que conquistou a distinção no ano passado.

Messi e Busquets também concorrem ao prémio de melhor estreante do campeonato, enquanto Jordi Alba integra a lista de candidatos a defesa do ano.

A votação será feita entre jogadores, treinadores e diretores da liga, assim como um grupo de jornalistas, até dia 23 de outubro, logo após o fim da temporada regular da MLS.