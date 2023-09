Lionel Messi não poderia ter sonhado com melhor início na MLS. O internacional argentino encatou os adeptos e colegas do Inter Miami, mas nem só: até os rivais estão impressionados. É o caso de Scott Arfield.



O médio do Charlotte FC contou como sofreu na partida contra Messi quando lhe tentava tirar a bola.



«Tentei desarmar Messi e ele fez-me abraçar um colega de equipa. Eu tinha andado a correr, a tentar roubar a bola enquanto ele tinha estado parado. Ele espera em certos espaços e quando recebe a bola, consegue enganar-te a alta velocidade. É capaz de ir dos 0 aos 100 rapidamente», disse o escocês, em entrevista ao «The Athletic».



«Jogar contra Messi, Busquets e Alba é incrível. Messi é sublime e o Busquets é fenomenal. O nosso plano de jogo era impedir o Busquets de ligar jogo com o Messi, mas ele é tão inteligente que te arrasta para certas zonas, e, de seguida, abre espaços para outro jogador», acrescentou.