André Franco desempenhou um papel importante no regresso às vitórias do Chicago Fire na Liga norte-americana de futebol [MLS]. Em Minnesota, o médio cedido pelo FC Porto assistiu para o segundo e participou também no primeiro, dos três golos com que os Men in Red derrotaram a equipa local [3-0].

De bola parada, o médio português ofereceu ao ex-União de Leiria, Djé Tah D’Aviila, o 2-0 [41m], golo que se seguiu ao tento inicial de Waterman [26m] e antecedeu o 3-0 final, apontado por Zinckernagel [70m]. Antes disso, já tinha batido outro livre que esteve na origem do primeiro golo.

Desde que se estreou pela equipa de Chicago, o português, de 27 anos, soma três assistências, em quatro jogos. As outras duas surgiram no triunfo por 3-2 frente ao New England Revolution, há duas jornadas.

Os Fire, onde também atua o defesa luso Leonardo Barroso, somam 45 pontos, em 30 jogos, e são oitavos na conferência Este da primeira fase da MLS, que garante uma vaga no play-off de acesso aos oitavos de final da prova.

André Franco foi emprestado, pelo FC Porto, ao Chicago Fire até ao dia 1 de janeiro de 2026. No negócio, o clube norte-americano reservou a opção de adquirir 50 por cento dos direitos económicos do jogador por 1,1 milhões de euros.