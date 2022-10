Gonzalo Higuaín não conteve as lágrimas após o último jogo da carreira, disputado com a camisola do Inter Miami.



A equipa da Florida foi eliminada pelo New York City nos oitavos de final dos play-offs da MLS, precipitando assim o final da carreira do internacional argentino. No final, o jogador de 34 anos não escondeu a emoção: ajoelhou-se e chorou.



Depois de passagens por River Plate, Real Madrid, Nápoles, Juventus, AC Milan e Chelsea, Higuaín anunciou no início do mês, em conferência de imprensa, a intenção de pendurar as chuteiras no final da participação do Inter Miami na MLS.



Veja: