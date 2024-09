Diogo Gonçalves estreou-se a marcar pelo Real Salt Lake na última madrugada, no empate emocionante a três bolas na receção aos Portland Timbers.

O jogador formado no Benfica marcou aos 90 minutos, naquele que se pensava ser o golo da vitória, mas a formação de Portland ainda conseguiu chegar ao 3-3 dois minutos depois, por Jonathan Rodríguez, também antigo avançado das águias.

Com este resultado, o Real Salt Lake segue na segunda posição da Conferência Oeste da MLS, com 51 pontos, a sete do líder Los Angeles Galaxy. Os Portland Timbers estão em oitavo.