Os Orlando City foram eliminados nos oitavos de final da MLS frente ao Nashville por 3-1. Hany Mukhtar e Cádiz, dois antigos jogadores do Benfica, marcaram os golos da reviravolta da formação da casa.



Com Nani no banco e sem João Moutinho, os Orlando City chegaram a estar em vantagem graças a um golo de Dike, aos 14 minutos. A vantagem dos forasteiros durou sete minutos, altura em Mukhtar igualou a contenda. O médio alemão, que passou pelos encarnados em 2014/15, foi a figura da partida ao anotar o golo da reviravolta do Nashville aos 74 minutos.



Mukhtar é, de resto, candidato a melhor jogador da MLS: leva 18 golos e dez assistências até ao momento.



Nani saltou do banco no minuto seguinte ao 2-1, mas não conseguiu ajudar a sua equipa a chegar ao empate. Aliás, foi o Nashville a equipa que voltou a marcar pelo venezuela Cádiz, jogador que passou por Benfica, União da Madeira, Nacional, Moreirense e V. Setúbal.

«Muito frustrado com o resultado desta noite. Demos tudo o que tínhamos, mas infelizmente não deu certo. Ainda assim, foi uma temporada em que crescemos como equipa e tivemos alguns grandes momentos?, escreveu Nani nas redes sociais, após o jogo, hogador que termina contrato em dezembro.

Os golos do encontro: