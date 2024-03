Petar Musa estreou-se a marcar pelo FC Dallas na MLS, mas não evitou a derrota da sua equipa no jogo diante do Montreal (2-1), da segunda jornada da prova.



Os canadianos adiantaram-se no marcador por Jules-Anthony Vilsaint, logo aos 20 minutos. Os texanos responderam e igualaram a contenda em cima do intervalo pelo antigo avançado do Benfica. O lance ainda foi analisado pelo VAR, mas o tento fácil do internacional croata contou mesmo após assistência de Kamungo.



O FC Dallas acabaria por sair derrotado da partida com Josef Martínez a anotar o 2-1 final a favor do Montreal à entrada para a meia hora final.



Esta foi, de resto, o primeiro jogo em que Petar Musa participou com a camisola do FC Dallas. Veja o golo do ex-Benfica: