Petar Musa não foi convocado pela Croácia para o Euro 2024, mas mostra serviço com a camisola do FC Dallas. O ex-Benfica não marcava há cinco jogos, porém, na última madrugada, acabou com a seca.

Na vitória por 5-3 sobre o Minnesota United, Musa apontou um hat trick e foi o homem do jogo. Os golos, aos 17, 38 e 62 minutos, foram todos na sequência de remates dentro da área.

O ex-Benfica chegou aos oito golos (e duas assistências) em 18 jogos pela equipa do Texas.

Veja o hat trick de Musa: