O Inter Miami, de Lionel Messi, garantiu um empate nos descontos, no arranque da temporada na Major League Soccer (MLS), na receção ao New York City (2-2), com o argentino a perder a cabeça já após o apito final.

A equipa de Messi até se adiantou aos cinco minutos, com uma assistência do ex-Barcelona e PSG, mas a expulsão de Tomás Aviles, aos 23 minutos, complicou a tarefa. O defesa do Inter Miami foi expulso por falta sobre um adversário que seguia isolado e, na cobrança do livre, os visitantes empataram, por Mitja Ilenic. A formação da casa protestou muito a decisão do árbitro, isto porque Aviles cortou claramente a bola, sem falta.

Na segunda parte, aos 55 minutos, Alonso Martínez dilatou a vantagem, mas o ex-Casa Pia Telasco Segovia – que tinha entrado para o lugar de Luis Suárez –, em tempo de compensação (90+10m), salvou um ponto para o Inter Miami, com um chapéu ao guarda-redes adversário, após um passe de Messi.

No final da partida, Messi estava furioso. O internacional argentino confrontou o árbitro, viu cartão amarelo e, antes de recolher ao túnel, foi interpelado por Mehdi Ballouchy, elemento do staff dos New York City. O argentino entrou numa troca de palavras e ainda agarrou no pescoço do adversário, antes de deixar o relvado.