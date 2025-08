Com sete golos apontados após o intervalo, os Seattle Sounders “atropelaram” o campeão em título da Champions da América do Norte, Cruz Azul (7-0), em plena Cidade do México, naquela que foi a vitória mais dilatada da história de uma equipa da MLS diante de um rival da Liga mexicana.

O nulo que se registava ao intervalo, com apenas um remate enquadrado para cada lado, não deixava antever a avalanche de golos dos Sounders na etapa complementar, que se iniciou com um tento de Yeimar Gómez.

Logo a seguir surgiu o 2-0, por Obed Vargas, numa contagem que só parou nos 7-0 e fechou com chave de ouro, com um golaço do argentino Pedro de la Vega, que entrou aos 73 minutos, ainda a tempo de bisar.

O encontro foi referente à jornada inaugural da fase de grupos da Taça das Ligas, que junta equipas que competem nas Ligas principais dos Estados Unidos da América e do México,

A última madrugada foi complicada para os clubes mexicanos, uma vez que também o Tijuana sofreu uma derrota pesada, por 5-2, frente aos LA Galaxy, pese embora o bis do prodígio Gilberto Mora, de apenas 16 anos.

O único triunfo mexicano foi alcançado pelo Juárez, também por um resultado volumoso, frente ao Charlotte FC (4-1). Ricardinho foi titular e o ex-Moreirense, Madson, bisou pelo Juárez.

Outros resultados da última madrugada:

Monterrey 2-3 Cincinnati

Guadalajara Chivas 0-1 New York Red Bulls

Colorado Rapids 2-1 Santos Laguna