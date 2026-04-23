O canadiano Luka Gavran, guarda-redes do Toronto FC, salvou a sua equipa da derrota no jogo com o Phipadelphia Union, para a MLS, ao apontar o golo que valeu o 3-3 ao minuto 90+6.

Se se lembrou do que Trubin fez no Benfica-Real Madrid que fechou a fase regular da Liga dos Campeões, é normal. É que até o festejo foi idêntico. Os heróis improváveis reconhecem-se.

Gavran, internacional canadiano de 25 anos, tornou-se no terceiro guarda-redes da história a marcar num jogo da MLS, imitando Danny Cepero (2008) e William Hesmer (2010).

A partida terminou empatada 3-3, mas nem foi a que mais golos teve, na última madrugada, na Liga norte-americana de futebol. É que os jogos New York City-FC Cincinnati e New York Red Bulls-DC United acabaram, ambos, empatados a quatro golos. Uma loucura.

Nota ainda para o triunfo do Inter Miami, de Messi e companhia, em Salt Lake (2-0), construído com dois belos golos apontados por Rodrigo de Paul e Luis Suárez, na reta final da partida.

Stephen Eustáquio (ex-FC Porto) saltou do banco no empate do Los Angeles FC frente ao Colorado Rapids (0-0) e Pedro Amador foi totalista na derrota do Atlanta United diante do New England Revolution (2-1).