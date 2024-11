Héctor Herrera foi o protagonista de um momento que tem tanto de insólito como de lamentável, durante a madrugada desta segunda-feira.

Aos 65 minutos do duelo com o Seattle Sounders, nos playoffs da MLS, o jogador do Houston Dynamos (e capitão de equipa) cuspiu na direção de um árbitro após este lhe ter mostrado o cartão amarelo.

Avisado pelo VAR, pois o juiz principal estava de costas quando tudo aconteceu, o ex-jogador do FC Porto acabou por ver o cartão vermelho direto por conduto anti-desportiva.

O jogo acabaria empatado (1-1), mas, para infelicidade de Herrera, foram os Sounders a ganhar no desempate por grandes penalidades, confirmando também a passagem às meias-finais do playoff.