A final da Leagues Cup, competição da CONCACAF que reúne clubes dos Estados Unidos e do México, terminou em clima de confusão. No Lumen Field, casa dos Seattle Sounders, o clube de Seattle conquistou o troféu ao derrotar o Inter Miami, por 3-0, mas a comemoração foi ofuscada por uma confusão generalizada logo após o apito final, que teve cuspidelas e socos à mistura.

Os tumultos começaram no centro do terreno de jogo e durante a confusão o avançado Luis Suárez cuspiu no rosto de um auxiliar dos Seattle Sounders. O uruguaio foi prontamente afastado daquela zona por Oscar Ustari, guarda-redes do Inter Miami.

No que ao jogo diz respeito, o Seattle Sounders acabou por levar de vencido o Inter Miami, por 3-0, conquistando a Leagues Cup da CONCACAF, o segundo troféu internacional da sua história, após a Champions Cup em 2022.

Na final da competição, os três golos do Seattle Sounders foram marcados por: De Rosario aos 26 minutos, Roldan na conversão de um penálti aos 82 minutos e Rothrock aos 89 minutos.

O Inter Miami não conseguiu repetir o feito de 2023, quando venceu esta mesma competição, já com Messi na equipa.