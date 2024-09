Lionel Messi voltou à competição dois meses depois da entorse que sofreu na final da Copa América, e voltou em grande.

Titular na vitória do Inter Miami na receção ao Philadelphia Union, por 3-1, o internacional argentino esteve ligado aos três golos da sua equipa.

Aos 26 minutos, e depois de driblar um adversário com classe, Messi abriu o marcador com uma finalização de pé direito. Pouco depois, à meia-hora, bisou com um remate de primeira dentro da área.

Isto, diga-se, depois de a formação visitante ter aberto o marcador logo aos dois minutos, por Mikael Uhre.

A acabar, aos 90+8 minutos, Messi serviu o amigo Luis Suárez para o 3-1 final.

Com este resultado, o Inter Miami lidera confortavelmente a Conferência Este da MLS, com 62 pontos, mais dez do que o Cincinnati. O Philadelphia Union é 11.º, com 30 pontos.