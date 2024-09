O Inter Miami empatou em casa com o Charlotte, a um golo, mas os adeptos do conjunto da Flórida puderam regalar-se com o golaço que Lionel Messi apontou.

Aos 68 minutos, numa altura em que o Inter Miami perdia por 1-0, o internacional argentino recebeu a bola à entrada da área, teve muito espaço e rematou colocado.

Já em tempo de descontos, Luis Suárez podia ter garantido o triunfo, mas falhou de forma escandalosa, praticamente em cima da linha de golo. Ainda assim, o Inter Miami mantém-se confortavelmente na liderança da Conferência Este da MLS.