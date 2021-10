O Orlando City esteve a ganhar por 2-0 ao New England Revolution, mas deixou escapar a vitória nos minutos finais.



Foi a dupla portuguesa quem inventou o primeiro golo. Moutinho recebeu na esquerda e cruzou para o cabeceamento certeiro de Nani (10.º golo na competição). A formação da casa aumentou a vantagem no marcador aos 50 minutos por Dike, na marcação de um penálti.



O líder do Este, já apurado para os play-off, foi capaz de uma recuperação fantástica. Buksa, lançado ao intervalo, marcou aos 81 e aos 90+3 e evitou a derrota da sua equipa.



Se o New England Revolution é líder, o Orlando City ocupa quarto lugar com 47 pontos.



O golo made in Portugal: