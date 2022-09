Mo Ihattaren, que durante muito tempo foi apontado como uma das grandes promessas do futebol dos Países Baixos, continua a dar que falar sobretudo pelo que lhe acontece fora do campo.

Agora, o médio ofensivo que está emprestado pela Juventus ao Ajax viu o seu carro ser incendiado. A viatura, um Porsche no valor de 177 mil euros, foi incendiada quando estava estacionada no bairro onde o jogador mora.

De Porsche van de 20-jarige voetballer Mo Ihattaren is in de nacht van maandag op dinsdag in vlammen opgegaan, in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. https://t.co/xoKOnR5Sat — NRC (@nrc) September 27, 2022

Isto acontece dias depois do casamento do jogador que, segundo a imprensa neerlandesa, desde agosto tem recebido ameaças por parte de elementos do crime organizado e da máfia, devido a uma relação amorosa do atleta.

O De Telegraaf escreve ainda que dias antes, também o irmão do futebolista, Yassir Ihattaren, tinha visto o seu carro ser incendiado.