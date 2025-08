Pelo menos uma pessoa morreu e outras 18 ficaram feridas na sequência de um acidente que envolveu o autocarro da equipa da Associação Desportiva de Futebol de Vilankulo (ADV), na província de Inhambane, sul de Moçambique, após jogo do Moçambola, o principal campeonato do país, esta sexta-feira.

O acidente de viação ocorreu esta tarde, na região de Chissibuca, no distrito de Zavala. Segundo detalhou a Liga Moçambicana de Futebol, que organiza o principal campeonato do país, o acidente «resultou em ferimentos graves, ligeiros e na morte do chefe do departamento de futebol da AD de Vilankulo».

A vítima trata-se de Eduardo Henrique Mondlane. Tinha 28 anos. «Descanse em paz, Eduardo Henrique Mondlane», escreveu o clube, em nota oficial através da rede social Facebook, nas últimas horas.

De acordo com a Liga moçambicana, «no autocarro seguiam jogadores, equipa técnica e outros colaboradores do clube».

O acidente ocorreu durante o regresso da ADV à cidade de Vilankulo, após a vitória por 1-0 frente ao Desportivo de Nacala, na província de Nampula, em jogo da sexta jornada da liga.

O diretor clínico do Hospital Distrital de Quissico, Stélio Muchanga, para onde foram levados os 18 feridos do acidente, avançou, segundo a Lusa, que 12 pessoas tiveram ferimentos ligeiros e todos tiveram tratamentos ambulatórios, estando, atualmente, fora de perigo. Segundo Muchanga, as seis vítimas em estado grave foram transferidas para o Hospital Provincial de Inhambane «a pedido dos familiares».

O Presidente moçambicano, Daniel Chapo, expressou, numa nota, o seu profundo pesar e consternação, endereçando «os mais sentidos pêsames à família enlutada do dirigente que perdeu a vida neste infortúnio, bem como à direção do clube, aos jogadores e a todos os adeptos da ADV».

«Que encontrem consolo na solidariedade nacional e que a memória do malogrado permaneça viva como símbolo de dedicação e paixão pelo desporto. Estamos juntos convosco. A Nação une-se em solidariedade à família desportiva de Vilankulo e reafirma o seu compromisso com a valorização da vida e segurança nas estradas do nosso país», concluiu o chefe de Estado, alertando uma vez mais para a necessidade de reduzir a sinistralidade automóvel no país.