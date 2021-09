A seleção de Cabo Verde perdeu esta terça-feira por 1-2 frente à Nigéria, em jogo a contar para a segunda jornada da segunda fase do apuramento africano para o Mundial2022.

No Mindelo, os ‘Tubarões Azuis’ adiantaram-se aos 20 minutos por Dylan Tavares, num excelente pontapé com o pé esquerdo. O empate da Nigéria surgiu aos 29’, por Victor Osimhen, com a reviravolta a ficar completa aos 76’, com um autogolo de Kenny Rocha Santos.

Horas antes, Moçambique também perdeu o seu encontro frente ao Malawi, por 1-0. Um golo dos visitados, logo aos 10 minutos, ditou o resultado final.

Às 20:00 de Portugal Continental é a vez de Angola entrar em campo contra a Líbia. Os ‘Palancas Negras’ perderam o primeiro embate desta ronda de qualificação, e necessitam de ganhar para manter o sonho de voltar ao Mundial.

Também às 20 horas, a Guiné-Bissau entra em campo frente ao Sudão. Os ‘Djurtus’ empataram no jogo inaugural, frente à vizinha Guiné, e procuram o primeiro triunfo no apuramento.

Resultados dos restantes encontros de hoje:

Grupo A

Burkina Faso-Argélia (20:00)

Grupo B

Zâmbia 0-2 Tunísia

Guiné Equatorial 1-0 Mauritânia

Grupo F

Angola-Líbia (20:00)

Grupo G

Etiópia 1-0 Zimbabwe

Grupo H

Congo 1-3 Senegal

Grupo I

Sudão- Guiné-Bissau (20:00)

Grupo J

Tanzânia 3-2 Madagáscar