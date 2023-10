Com uma assistência e um golo, Geny Catamo esteve em evidência diante da Nigéria, mas não conseguiu evitar a derrota de Moçambique, por 3-2, no encontro de preparação disputado esta segunda-feira no Algarve.

O extremo do Sporting, que já tinha somado uma assistência na partida anterior, com Angola, abriu o marcador aos seis minutos, com um desvio certeiro na área, após um cruzamento da direita.

Contudo, a Nigéria, de José Peseiro, consumou a reviravolta e ao intervalo vencia por 3-1, graças aos golos de Moffi (19m), Onyeka (30m) e Moses Simon (45+3m).

Já em inferioridade numérica, por expulsão de Edmilson Dove, Moçambique ainda reentrou na discussão do resultado. Aos 55 minutos, Geny Catamo bateu um livre lateral e Faisal Bangal desviou para o 3-2 final.

Refira-se que Peseiro lançou de início Bruno Onyemaechi, mas Chidozie só entrou na segunda parte, enquanto, do lado moçambicano, Langa e Guima, do Desportivo de Chaves, também foram titulares.