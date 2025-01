Depois de Miguel Martins, suspenso na sequência de um teste positivo num controlo antidoping, a seleção nacional perde Alexandre Cavalcanti para o que resta jogar no Mundial de andebol, devido a lesão.

O lateral português, que atua nos alemães do Melsungen, já havia falhado a primeira fase do torneio, acabando por ser dispensado dos trabalhos da seleção, esta segunda-feira, para prosseguir o tratamento a uma lombalgia refratária na Alemanha, para onde viajou.

Os problemas físicos de Cavalcanti vêm já do estágio realizado pela seleção nacional em Rio Maior e levaram o selecionador, Paulo Jorge Pereira, a convocar, à última hora, Miguel Oliveira (FC Porto) para a fase final do Campeonato do Mundo.

De recordar que também André Sousa (ABC) foi chamado de forma imprevista ao torneio, para ocupar a vaga deixada em aberto pela suspensão aplicada a Miguel Martins.

Portugal terminou invicto o Grupo E, com vitórias frente a Noruega (31-28), Brasil (30-26) e EUA (30-21), e avançou para a «main round» com quatro pontos. Nela vai defrontar as seleções da Suécia e de Espanha. Japão ou Chile será o restante adversário.

O Mundial de andebol decorre até ao dia 2 de fevereiro, na Dinamarca, Noruega e Croácia.