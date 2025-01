Depois da esperada vitória frente aos Estados Unidos da América (30-21), o nível de dificuldade para a seleção nacional promete aumentar, e muito, no Mundial de andebol. A começar pelo próximo jogo, frente ao Brasil, que também venceu na ronda inaugural do Grupo E, mas frente à mais forte Noruega (29-26).

«Certamente vai ser um jogo difícil para nós. Estamos motivados, vimos de uma vitória muito importante, mas sabemos que o Brasil tem excelentes jogadores, como o demonstraram contra a Noruega», salientou Kiko Costa, à agência Lusa.

O lateral do Sporting avisa que Portugal terá de «defender e atacar melhor» para poder sair por cima de «uma final», que pode ser determinante para as contas do grupo e para as aspirações lusas na «main round».

O aviso é reforçado pelo companheiro de equipa de Kiko nos leões, João Gomes. «Temos de conseguir manter a concentração durante o jogo todo, acertar pormenores na defesa e no ataque e ver que jogadores podemos atacar melhor e tirar algum partido».

O jogador, formado no Águas Santas, lembrou ainda que «o objetivo geral é chegar aos quartos de final, que já supera a melhor classificação de sempre» de Portugal num Mundial. «Não é um caminho fácil de percorrer, mas temos as armas certas para o conseguir», concluiu.

Portugal e Brasil medem forças esta sexta-feira (17h), na Unity Arena, em Oslo. O resultado desta partida é determinante para o desenho da ronda principal do Campeonato do Mundo, que decorre até 2 de fevereiro, na Noruega, Dinamarca e Croácia.