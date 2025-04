O ex-campeão mundial de snooker Graeme Dott foi acusado de abuso sexual de menores, segundo a imprensa inglesa. O escocês de 47 anos enfrenta duas acusações contra um rapaz e uma rapariga que tinham cerca de dez anos na altura dos alegados incidentes.

O campeão do mundo de 2006 terá atacado a rapariga entre 1993 e 1996 na zona de Glasgow. Numa segunda acusação contra um rapaz, alega-se que Dott terá agredido sexualmente a criança entre 2006 e 2010.

Dott foi suspenso pelo organismo mundial de snooker, o que o exclui do campeonato do mundo no próximo fim de semana. Ganhou o título mundial de snooker em 2006.

Essa famosa vitória valeu-lhe um jackpot de 200 mil libras, na altura. Ainda chegou a outras duas finais, em 2004 e 2010, tendo perdido ambas.