Sha'Carri Richardson, campeã mundial em título e medalha de bronze em Paris na prova dos 100 metros, foi detida, no dia 27 de julho, no aeroporto internacional de Seattle, na sequência de uma agressão ao namorado, Christian Coleman, também ele velocista e recordista mundial dos 60 metros (6,34 segundos).

Apesar de Coleman não ter apresentado queixa, a agressão de que foi vítima ficou registada no sistema de segurança do aeroporto, motivando a atuação das forças de segurança.

Tudo aconteceu na sequência de uma discussão acalorada do casal, que levou Sha'Carri Richardson a empurrar por mais do que uma vez o namorado.

Acusada de violência doméstica, a atleta norte-americana ficou detida durante 19 horas, de acordo com o New York Times, antes de ter sido libertada.

Entretanto, o casal compete, em Eugene, no estado do Oregon, nas eliminatórias de acesso ao Mundial do Japão, agendado para setembro deste ano. Sha'Carri Richardson, campeã mundial em título, tem garantida uma vaga na prova dos 100 metros.

De recordar que Richardson, de 25 anos, tinha sido notícia, em 2021, depois de ter testado positivo a canábis, o que a levou a ser excluída da comitiva norte-americana presente nos Jogos Olímpicos de Tóquio.