A justiça russa manteve a pena de prisão efetiva de nove anos à basquetebolista norte-americana Brittney Griner, detida no país desde fevereiro por alegado tráfico de drogas.

«A sentença mantém-se inalterada», disse esta terça-feira a juiz Elena Vorontsova, indicando que por cada dia que a jogadora esteve detida preventivamente será contabilizado um dia e meio para efeitos de cumprimento de pena.

A atleta de 29 anos, assistiu à sessão por videoconferência, mostrou-se arrependida, mas considerou a pena «excessiva».

«Uma pena de nove anos de prisão é excessiva. Há gente que comete crimes terríveis e recebe condenações menores. Lamento o meu erro, sou culpada, mas não tinha má intenção, espero que o tribunal tenha isso em conta», afirmou a jogadora, antes de conhecer a decisão.

Detida em Moscovo no passado mês de fevereiro com um vaporizador contendo líquido à base de canábis, pouco tempo antes do início da invasão da Ucrânia, a bicampeã olímpica foi apanhada no meio de uma crise geopolítica entre a Rússia e os Estados Unidos.

Durante o julgamento,Brittney Griner considerou-se culpada, mas disse que não tinha qualquer intenção criminosa em fazer entrar o óleo de canábis na Rússia durante a temporada em que devia jogar na liga de basquetebol russa.