Bernie Ecclestone, antigo patrão da Fórmula 1, anunciou que vai ser pai... aos 89 anos. O inglês completa 90 anos em outubro, mas antes disso, no verão, deverá nascer o mais recente rebento, fruto da relação com a brasileira Fabiana Flosi, de 42 anos, com quem casou em 2012.

Ecclestone tem cinco netos e três filhos: Deborah, de 65 anos (filha da sua primeira mulher Ivy Bamford), Tamara, de 35 anos, e Petra, de 31, anos (ambas filhas da segunda mulher Slavica Radic).

«Como todos os pais, só temos um desejo: que a criança nasça saudável. E espero que nunca venha a expressar a intenção de fazer alguma coisa na Fórmula 1», referiu o futuro papá.