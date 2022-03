O ginasta russo Ivan Kuliak está a ser investigado depois de ter subido ao pódio na Taça do Mundo de ginástica artística com a letra Z ao peito, num símbolo utilizado pelos carros de guerra russos na invasão à Ucrânia.

Em nota oficial, no domingo, a Federação Internacional de Ginástica (FIG) solicitou a abertura de um processo disciplinar a Gymnastics Ethics Foundation [ndr: órgão fundado pela FIG para a regulação das regras e procedimentos éticos na modalidade] sobre os acontecimentos de sábado.

«A Federação Internacional de Ginástica confirma que vai pedir à Gymnastics Ethics Foundation a abertura de um processo disciplinar contra o ginasta Ivan Kuliak, no seguimento do seu comportamento chocante na Taça do Mundo de aparelhos, em Doha, no Qatar», refere a nota da FIG.

Na sexta-feira, e fruto da invasão russa à Ucrânia, a FIG anunciara que «os atletas russos e bielorrussos, incluindo árbitros, não podem participar em competições da FIG». A medida produz efeitos a partir desta segunda-feira e prolonga-se «até novo aviso».

Isto significa, desde já, que «atletas dessas duas federações não participarão no Campeonato Mundial de Ginástica Acrobática», prova que está agendada entre 10 e 13 de março, em Baku, no Azerbaijão.