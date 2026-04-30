Zhao Yicheng, de apenas 16 anos, bateu o recorde mundial de escalada nos Jogos Asiáticos de Praia de 2026. O atleta chinês registou um tempo de 4,58 segundos, ultrapassando o tempo do norte-americano Sam Watson que, em 2025, fez 4,64 segundos.

Ora veja o momento:

Visto como a nova promessa da escalada, Zhao Yicheng mostrou-se a um grande nível, confirmando o protagonismo de que tem sido alvo.

Após bater o recorde, o jovem de 16 anos assumiu que não estava à espera de bater a marca de Sam Watson. «Só queria familiarizar-me melhor com a sensação da Pista A e não fiz nenhuma preparação extra. Limitei-me a escalar ao meu nível habitual, como costumo fazer. Foi uma enorme surpresa terminar tão rápido. Estou completamente eufórico», disse, após uma prestação de ficar guardada na memória do jovem atleta.