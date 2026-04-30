Zhao Yicheng, de apenas 16 anos, bateu o recorde mundial de escalada nos Jogos Asiáticos de Praia de 2026. O atleta chinês registou um tempo de 4,58 segundos, ultrapassando o tempo do norte-americano Sam Watson que, em 2025, fez 4,64 segundos.

Ora veja o momento:

Visto como a nova promessa da escalada, Zhao Yicheng mostrou-se a um grande nível, confirmando o protagonismo de que tem sido alvo.

Após bater o recorde, o jovem de 16 anos assumiu que não estava à espera de bater a marca de Sam Watson. «Só queria familiarizar-me melhor com a sensação da Pista A e não fiz nenhuma preparação extra. Limitei-me a escalar ao meu nível habitual, como costumo fazer. Foi uma enorme surpresa terminar tão rápido. Estou completamente eufórico», disse, após uma prestação de ficar guardada na memória do jovem atleta.

RELACIONADOS
NBA: Lakers perdem em casa e deixam Rockets a sonhar com os «quartos»
Hóquei: Benfica ganha em Barcelos, Oliveirense e Sporting empatam
Andebol: Sporting consente empate com Aalborg no último lance
Ciclismo: Pogacar assume comando na Volta à Romandia