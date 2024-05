Josh Baker, promessa do críquete inglês, morreu na passada quinta-feira, com apenas 20 anos.

O jovem não compareceu no jogo diante do Somerset e, depois de várias tentativas de contacto por parte do staff e colegas do Worcestershire, foi encontrado sem vida em casa, sem que as causas da morte tenham sido reveladas. Um dia antes, tinha protagonizado uma excelente exibição.

Em comunicado, o Worcestershire, clube que Josh Baker representava, referiu estar de «coração partido».

«O Josh tornou-se profissional em 2021 e rapidamente se tornou uma figura popular dentro da equipa. Mais do que as suas habilidades como jogador, foi o seu espírito vibrante e o seu entusiasmo contagiante que o tornaram querido por todos os que conheceu. A sua cordialidade, gentileza e profissionalismo foram notáveis, tornando-o uma verdadeira mais-valia para a sua família e um membro querido da nossa equipa», lê-se na nota.

O clube pediu privacidade e encontra-se a planear uma homenagem ao jovem inglês.