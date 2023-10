É um resultado que entra para a história da ginástica portuguesa.

O Grupo Masculino Sénior, composto pelos ginastas de João Teles, Gonçalo Sampaio, Nuno Santos e Vicente Colaço conquistou, este sábado, a medalha de Ouro no Campeonato da Europa de Ginástica Acrobática.

A quadra portuguesa terminou a competição, em Varna, na Bulgária, com uma combinação de exercícios de 81.710 pontos.

Os ginastas do Reino Unido ficaram no segundo lugar e levaram a medalha de Prata com 81.530 pontos. O bronze foi para a Alemanha, que fechou o pódio com 80.280 pontos.

Foi a primeira vez que um Grupo Masculino conquistou um primeiro lugar na categoria de All Around.

https://www.instagram.com/p/Cyq6Z6OLpUG/?img_index=2