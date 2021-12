O tenista espanhol Rafael Nadal testou positivo à covid-19.

Depois de ter regressado na última semana à competição, em Abu Dhabi, onde perdeu frente a Andy Murray nas meias-finais, Nadal confirmou o resultado positivo esta segunda-feira.

«Queria anunciar que, no meu regresso a casa depois de disputar o torneio de Abu Dhabi, dei positivo à covid-19 no teste PCR que realizei ao chegar a Espanha», escreveu o atleta de 35 anos, através da rede social Twitter, dando conta do seu estado.

«Estou a passar por uns momentos desagradáveis, mas confio que vou melhorar aos poucos. Agora estou confinado em casa e informei do resultado às pessoas que estiveram em contacto comigo», relatou, ainda.

Perante esta situação, Nadal abordou ainda o calendário competitivo e o que pode vir a fazer. «Como consequência, tenho de ter total flexibilidade com o meu calendário e vou analisar as opções, dependendo da minha evolução. Manter-vos-ei informados de qualquer decisão sobre os meus futuros torneios», concluiu.