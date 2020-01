Recentemente criticado por Greta Thunberg por questões relacionadas com as alterações climáticas, Roger Federer anunciou, esta segunda-feira, que vai enviar um donativo para ajudar as vítimas dos incêndios florestais na Austrália.

«Se pudermos ajudar, é bom demonstrarmos a nossa solidariedade face a uma situação que se tornou tremenda no país», afirmou o tenista suíço, durante um evento publicitário realizado na cidade australiana de Melbourne, no domingo.

As críticas da ativista sueca ao antigo número mundial surgiram na sequência da sua ligação à Credit Suisse, empresa que, alegadamente, investe em combustíveis fósseis.

Roger Federer junta-se assim à Associação de Tenistas Profissionais (ATP), que, no passado domingo, anunciou uma doação no valor de 450 mil euros para o Fundo de recuperação da vida selvagem e da natureza.

Também esta segunda-feira, a Federação Internacional de Ténis (ITF), anunciou que vai fazer «uma doação adicional de 400 mil dólares», cerca de 359 mil euros, para apoiar a recomposição australiana após os incêndios.

A doação, que teve o apoio dos quatro torneios do Grand Slam do circuito, junta-se aos fundos recolhidos por uma campanha da federação australiana, com esta nova verba a ser transferida para a Cruz Vermelha da Austrália.

A Austrália é palco, de 20 de janeiro a 2 de fevereiro, do Open da Austrália, o primeiro dos Grand Slam do ano civil. Já este mês, o país recebeu, em várias cidades, a ATP Cup, nova prova de seleções.

Desde o passado mês de setembro, a Austrália foi assolada por incêndios que devastaram uma área de mais de oito milhões de hectares, o equivalente à área da Irlanda. Já provocaram a morte a 27 pessoas estima-se que também a mil milhões de animais selvagens.