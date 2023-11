Vasco Ribeiro foi vítima de um acidente no mar, em Marrocos, e diz que chegou a temer pela vida. O sufista português relatou o sucedido numa publicação nas redes sociais, onde diz que perdeu os sentidos depois de bater com a cara numa rocha. Teve ainda de ser suturado com 50 pontos no rosto.

«Há dois dias passei pelo momento mais assustador da minha vida. Depois de cair num tubo bati com a cara na rocha, fiquei sem sentidos e pela primeira vez achei que ia morrer afogado!», descreveu.



Vasco Ribeiro agradeceu ainda a ajuda que recebeu de colegas marroquinos, que o socorreram.

«Muito obrigado a toda a minha família marroquina, se não fossem eles não estaria aqui a escrever este post», escreveu.

«Estou aqui graças aos meus irmãos Ramzi Boukhiam, Achraf Bakhcha e Ismael, que me tiraram da água pelos ombros e levaram para o hospital, onde fui logo operado e levei 50 pontos na cara», acrescentou-.