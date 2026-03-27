Tiger Woods detido após acidente rodoviário por suspeitas de uso de drogas
Golfista norte-americano recusou fazer um exame à urina
Tiger Woods foi detido esta sexta-feira no estado norte-americano da Florida, por suspeita de condução sob o efeito de substâncias ilícitas. O golfista de 50 anos protagonizou um acidente rodoviário.
Woods conduzia um Land Rover e colidiu com uma carrinha que rebocava um pequeno atrelado, afirmou a polícia local aos jornalistas. A colisão fez com que o Land Rover de Woods capotasse.
Quando as autoridades chegaram ao local, Woods apresentava sinais de desorientação. Fez o teste do balão (que não acusou alcoolemia), mas recusou-se a fazer o teste de urina.
Por tudo isto, Woods enfrenta acusações de condução sob o efeito de substâncias proibidas, danos materiais e recusa em submeter-se ao exame.
Tiger Woods não participa num torneio da modalidade desde julho de 2024. Rompeu um tendão de Aquiles no ano passado e estaria em recuperação.