Anthony Joshua (29-4, 26 KO's) venceu Jake Paul (12-2, 7 KO's) numa luta de boxe decorrida em Miami, nos Estados Unidos da América, na madrugada deste sábado. O pugilista britânico ganhou por knockout no sexto assalto.

O último golpe de Joshua foi tão forte que Jake Paul terá fraturado o maxilar, segundo a imprensa norte-americana. AJ foi cauteloso nos primeiros assaltos, permitindo que o adversário se cansasse.

Jake Paul, youtuber e pugilista, elogiou Anthony após a luta: «Foi uma loucura, diverti-me imenso. Anthony é um grande lutador, ele deu-me uma tareia. Mas eu voltarei e continuarei a ganhar. Tenho o maxilar fraturado, definitivamente. Foi uma bela tareia de um dos melhores da história. Não me surpreende, cansei-me muito ao tentar lidar com o peso dele. Acho que, com um cardio melhor, poderia ter continuado. Voltarei a lutar com pessoas do meu peso, quero disputar o título mundial dos cruiserweight», garantiu.

Anthony Joshua pesa 110 quilogramas. Paul 98, numa diferença considerável. É também mais alto - 1,98m para 1,85m.

Esta foi uma luta com muito dinheiro envolvido - as primeiras estimativas apontavam para um prémio de 147 milhões dividido a meio, mas Jake Paul afirmou depois na rede social X que o bolo total é de 245 milhões de euros.