Demarcus Cousins, ex-atleta da NBA, protagonizou uma cena lamentável na liga de basquetebol de Porto Rico. O jogador dos Mets de Guaynabo, de 34 anos, entrou numa troca de argumentos e empurrões com um adepto durante o embate com os Vaqueros de Bayamon, no domingo.

Acabou expulso da quadra e, no caminho para o túnel, teve de ser travado pela polícia para agredir adeptos (alguns atiraram-lhe água e insultaram-no).

Cousins deixou a NBA em 2022. Disputou 11 temporadas na competição e destacou-se em franquias como os Sacramento Kings, New Orleans Pelicans ou Denver Nuggets. Foi ainda campeão mundial e olímpico pela seleção dos Estados Unidos da América.