O tenista Novak Djokovic regressou durante a manhã desta segunda-feira à Sérvia. Aterrou em Belgrado pelas 11h15 (hora portuguesa), depois de confirmada a deportação da Austrália, por não estar vacinado contra a covid-19, situação que o impediu de disputar o Open da Austrália, o primeiro torneio Grand Slam do ano civil.

À sua espera estavam várias dezenas de apoiantes, com bandeiras e adereços da Sérvia, no aeroporto da capital do país, a cantar pelo seu «campeão». Porém, Djokovic acabou por deixar rapidamente o terminal no aeroporto, após o desembarque, sem qualquer reação ou declaração perante outros curiosos e, sobretudo, perante a comunicação social presente.

Ao mesmo tempo que chegava a Belgrado – e depois de ter posado com alguns fãs no Dubai – Novak Djokovic ficou a saber que pode ter em causa a participação, de igual forma, em Roland Garros. O Governo francês avisou que, para participar no torneio de terra batida, todos os atletas, público e trabalhadores envolvidos, terão que ter a vacinação completa.

É expectável que Djokovic permaneça no seu país nos próximos dias.