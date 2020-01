O tenista espanhol Rafael Nadal qualificou-se, esta quinta-feira, para a terceira ronda do Open da Austrália, ao eliminar, em três sets, o argentino Federico Delbonis, em Melbourne.

Nadal eliminou aquele que foi o carrasco de João Sousa na primeira ronda com os parciais de 6-3, 7-6 (7-4) e 6-1, num duelo marcado por um momento emocionante e carinhoso, que arrancou o aplauso total na plateia.

Com Delbonis a servir para tentar reduzir para 4-2 no terceiro set, Nadal respondeu ao serviço do sul-americano e a bola acertou em cheio na cara de uma menina que fazia a função de apanha-bolas, junto à cadeira do árbitro. Nadal percebeu e foi de imediato certificar-se do estado da jovem, dando-lhe um beijo.

No final do encontro, o espanhol foi de novo ter com a menina e, entre algumas palavras, ofereceu-lhe a bandana, acessório que habitualmente utiliza para prender o cabelo.