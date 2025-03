Luka Modric afirmou que «seria um sonho» aposentar-se no Real Madrid.

«Neste momento, não estou a pensar na reforma. Mas como sempre disse: gostava de me reformar no Real Madrid, o que seria um sonho para mim. Vamos ver o que acontece. Ainda falta muita época e quero concentrar-me no que falta, porque ainda faltam muitos jogos. Vamos ver o que acontece. Não tenho pressa», afirmou o médio internacional croata e antigo Bola de Ouro, numa entrevista ao Téléfoot.

Aos 39 anos, Modric está a fazer a 13.ª época ao serviço dos merengues e no total fez 579 jogos, 43 golos e 93 assistências. Pelo clube da capital espanhol conquistou seis Champions, cinco Supertaças Europeias, quatro Mundiais de Clubes, uma FIFA Intercontinental Cup, quatro Ligas Espanholas, duas Taças do Rei e cinco Supertaças de Espanha.