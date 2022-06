Mohamed Salah continua em busca da primeira Bola de Ouro da carreira e ainda não perdeu a esperança de a conquistar este ano, apesar da derrota do Liverpool na final da Liga dos Campeões, perante o Real Madrid.

«Neste ano, a derrota contra o Real Madrid é uma desvantagem, embora tenha feito um bom jogo na final. Isso não apaga tudo o que conquistei nos últimos meses, temos de esperar pelo voto do júri. Se eu não for o Ballon d'Or em 2022, farei o possível para ser o próximo», assegurou à France Football, tendo garantido ainda que entende Karim Benzema, quando este diz que não se remete apenas ao papel de avançado.

«Eu entendo Benzema, ele sabe que influencia todos os aspetos do jogo do Real. Como outros, quero ser reconhecido como o melhor jogador do mundo», apontou.

O egípcio entende que os «reds» mereciam ter conquistado a «orelhuda» e lamentou as oportunidades de golo que o próprio desperdiçou.

«Eu tive duas ou três bem claras, mas o Courtois fez defesas incríveis. É o trabalho dele, foi por isso que o Real Madrid o contratou. Era a noite dele», comentou.

A vontade de conquistar a Bola de Ouro não se remete às palavras. O atacante de 29 anos revelou que segue uma rotina minuciosa para manter a boa forma física e tem várias máquinas que o ajudam nesse trabalho.

«É verdade que gosto de dizer que a minha casa parece um hospital. A minha mulher não gosta disso. Dois quartos na nossa casa são dedicados a várias máquinas de fitness e musculação. Em casa também posso fazer crioterapia e há uma câmara hiperbárica”, explica.

«Eu experimento as máquinas, procuro o que cada uma pode me trazer. Uso pelo menos três ou quatro vezes por semana. Escuto o meu corpo», acrescentou.