Arne Slot, treinador do Liverpool, comentou um tema complicado - a renovação de Mohamed Salah -, com uma piada direcionada ao rival Manchester City. É o chamado 'matar dois coelhos com uma cajadada'.

Salah, cujo contrato com o Liverpool expira no final da temporada, tem sido o centro de especulações sobre futuro. O egípcio disse que a vitória contra o City pode ter sido o seu último jogo em casa contra os jogadores de Pep Guardiola.

«Provavelmente, este é o último jogo contra o City que jogarei pelo Liverpool, então eu apenas aproveitei», disse Salah à Sky Sports após a partida em Anfield. «A atmosfera estava incrível, então aproveitei cada segundo aqui. Espero que ganhemos a Liga e veremos o que vai acontecer», disse.

Depois destas declarações de Salah, os jornalistas pressionaram o treinador Arne Slot. Mas este teve uma resposta curiosa.

«Talvez Mo [Salah] saiba mais sobre as 115 acusações contra o Manchester City, então espera que eles não estejam na Premier League na próxima temporada», disse em jeito de brincadeira.

«Este não é o lugar, para mim, para falar sobre o contrato de Mo. Talvez eu já tenha falado demais, isto provavelmente vai para as manchetes. Mas foi uma piada. Repito, uma piada», salvaguardou Slot.

O City enfrenta 115 acusações na justiça relacionadas com as supostas violações dos regulamentos da Premier e, se for considerado culpado, pode enfrentar punições severas, incluindo a possibilidade de descida da primeira divisão inglesa.