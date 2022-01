Um golo de Mohamed Salah valeu este sábado os três pontos ao Egito, comandado pelo português Carlos Queiroz, na Taça das Nações Africanas (CAN). Os faraós bateram a Guiné-Bissau, por 1-0, em jogo da segunda jornada do grupo D.

O golo que fez a diferença no encontro foi apontado pelo jogador do Liverpool e grande estrela da seleção, Mohamed Salah, de pé esquerdo, aos 69 minutos.

Os guineenses, que contam com vários jogadores que atuam ou atuaram já nos campeonatos portugueses, ainda empataram com um belo golo do ex-Sporting e Desportivo das Aves, Mama Baldé, aos 83 minutos. Porém, o 1-1 acabou anulado por pretensa falta do extremo, no início da jogada.

A formação de Carlos Queiroz soma assim os primeiros três pontos e sobe ao segundo lugar. A Nigéria é líder com seis pontos e já se apurou, depois de ter ganho, esta tarde, ao Sudão, que tem um ponto, assim como os guineenses.