O Liverpool recebeu e venceu o Brentford por 1-0 este sábado, em jogo da 35.ª jornada da Premier League inglesa.

Um golo de Mohamed Salah, numa boa jogada coletiva, com assistência de Virgil Van Dijk na área, aos 13 minutos, valeu mais três pontos ao Liverpool.

Com este triunfo, o Liverpool soma a sexta vitória seguida na Premier League e está na luta pela Liga dos Campeões, ainda que não dependa de si. Tem 62 pontos no quinto lugar, menos um do que o Manchester United e a três do Newcastle, respetivamente quarto e terceiro classificados. Contudo, ambos têm menos dois jogos.

O golo de Salah foi, de resto, histórico. O egípcio tornou-se o primeiro futebolista da história a marcar por nove jogos seguidos em Anfield. Supera Luis Suárez, que tinha oito jogos consecutivos a marcar na casa do Liverpool.

Quanto ao Brentford, mantém os 50 pontos, num tranquilo nono lugar. Não será, de resto, ultrapassado, porque o Fulham, mesmo com menos um jogo, está a cinco pontos de distância, no 10. lugar, com 45.