O futebolista do FC Porto, Zaidu Sanusi, garantiu que não há receios em defrontar o extremo Mohamed Salah, na antevisão ao Nigéria-Egito, da primeira jornada do Grupo D da Taça das Nações Africanas (CAN).

O lateral-esquerdo nigeriano dos dragões lembrou que já defrontou esta época o egípcio do Liverpool na Liga dos Campeões e demonstrou confiança em novo possível embate, caso ambos surjam em campo ao serviço das respetivas seleções.

«Joguei contra o Salah no Liverpool duas vezes esta época, na Liga dos Campeões, e não tenho medo de jogar outra vez contra ele. Apesar de termos perdido ambos os jogos na Liga dos Campeões, eu fui capaz de minimizar as investidas dele e reduzir a influência dele nas duas derrotas», referiu Zaidu, citado pelo sítio Completesports, antes da partida da Nigéria para os Camarões, país anfitrião da CAN.

«Tendo jogado contra ele, estou confiante de que podemos mantê-lo controlado e parar o ataque dos egípcios. Temos uma equipa jovem e um bom ataque que pode marcar golos, por isso os egípcios também devem ter receio de nós. Acredito que podemos vencê-los, se a tática for a certa», referiu Zaidu, que em Portugal despontou no Mirandela, afirmou-se na I Liga no Santa Clara e chegou ao FC Porto na temporada passada.

O Nigéria-Egito joga-se a partir das 16 horas da próxima terça-feira, dia 11.