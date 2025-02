O futebolista da Fiorentina, Moise Kean, denunciou através da sua conta oficial na rede social Instagram vários comentários racistas que foi alvo, depois da derrota frente ao Inter de Milão, na segunda-feira, por 2-1, para a Serie A italiana.

O atleta partilhou imagens das várias mensagens insultuosas, finalizando com um comentário. «Novamente, em 2025…», escreveu, acrescentando emojis em que alude a vómito.

O avançado internacional italiano, de 24 anos, também alterou a imagem de perfil no Instagram para um gorila, na sequência do sucedido.

A Fiorentina avançou, entretanto, com uma queixa às autoridades competentes. «A sociedade da Fiorentina e todo o clube expressam a sua proximidade a Moise Kean, vítima nas redes sociais, no final do jogo contra o Inter de Milão, de fortes ataques racistas. Os autores de tais gestos foram denunciados às autoridades competentes», partilhou o clube na rede social X, em nota oficial.

Milan e Juventus também condenaram e mostraram-se solidários com Kean, respondendo à publicação do clube de Florença.

Rafael Leão reage em defesa de Kean

O futebolista português do Milan, Rafael Leão, foi um dos companheiros de profissão que também já saiu em defesa de Kean.

«Nós contra eles. Estou contigo, não importa o que aconteça», pode ler-se, numa mensagem partilhada pelo internacional português, via Instagram.