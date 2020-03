O Zimbru Chisinau, histórico clube da Moldávia, anunciou esta terça-feira a suspensão da equipa principal de futebol profissional, por dívidas e pelo fim do financiamento do proprietário do clube, Nicolae Ciornîi.

Em conferência de imprensa, esta tarde, o diretor do clube, Sevastian Botnari, afirmou que o interregno do plantel sénior do Zimbru deve-se a «problemas financeiros que a equipa» enfrentou «nos últimos anos».

Botnari referiu também que o proprietário do Zimbru «não está mais interessado em financiar o clube». O Zimbru tem, nesta altura, dívidas acumuladas de cerca de seis milhões de leus moldavos, pouco mais de 310 mil euros.

Apesar do fim provisório da equipa principal, Botnari afirmou que a administração do clube vai tentar saldar as dívidas para tentar voltar à competição em 2021 e vai também continuar o trabalho na academia do clube com os escalões de formação. Anunciada foi também uma reunião na sede do clube na próxima sexta-feira, 6 de março, com vista a propor soluções para relançar o projeto profissional.

O dirigente anunciou ainda que os jogadores que têm contrato profissional vão rumar a outros clubes e que os restantes vão deixar o Zimbru, sem destino certo.

A 19 de fevereiro, a Federação moldava (FMF) tinha anunciado que o Zimbru Chisinau era, tal como o Milsami Orhei e o Petrocub-Hincesti, um dos três clubes em incumprimento com as condições de licenciamento, no Sistema de Licenciamento de clubes de futebol da FMF.

Nos últimos dois anos, cinco futebolistas portugueses passaram pelo Zimbru: Mickael Meira, Hugo Moreira, João Teixeira, Sandro Semedo e Hugo Neto.

Fundado em 1947, o Zimbru conquistou oito campeonatos da Moldávia, seis Taças moldavas e uma Supertaça.