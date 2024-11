Adversário do Benfica na Liga dos Campeões, o Mónaco venceu este sábado o Estrasburgo, por 3-1, na 11.ª jornada da Ligue 1.

A dois jogos de encontrar as águias na liga milionária, o coletivo monegasco viu-se a perder aos 29 minutos, com golo de Guéla Doué, assistido pelo português Diego Moreira.

O Mónaco, que não vencia no campeonato há três jogos, tremeu, mas conseguiu reagir antes do final do encontro e operou a reviravolta. Eliesse Ben Seghir (79m e 89m) e George Ilenikhena (90+1) marcaram os golos.

Com este resultado, o Mónaco está em segundo lugar, com 23 pontos. O Estrasburgo é o 10.º, com 13.

O Mónaco recebe o Benfica no dia 27 de novembro, em jogo referente à quinta jornada da Liga dos Campeões.