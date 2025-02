O Mónaco, adversário do Benfica no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, recebeu e venceu o Auxerre por 4-2, este sábado, em jogo da 20.ª jornada da liga francesa.

O avançado internacional sub-21 pela Dinamarca, Mika Biereth – contratado ao Sturm Graz nesta janela de transferências – foi a figura do jogo, com um hat-trick em oito (!) minutos, na segunda parte.

Antes disso, na primeira, Thilo Kehrer (35m) deu vantagem ao Mónaco, mas o Auxerre deu a volta ao marcador antes do intervalo, com golos de Sinaly Diomandé (38m) e Jubal Júnior (45+7m).

Na segunda parte, Biereth brilhou com golos aos 57, 63 e 65 minutos, para dar nova volta ao marcador, garantindo os três pontos ao Mónaco. Em quatro jogos, o ex-Sturm Graz leva quatro golos pelos monegascos.

Na classificação, o Mónaco é 3.º, com 37 pontos. O Auxerre mantém os 23 pontos e tem o 11.º lugar em risco.

Também este sábado, o Lille, com o médio português André Gomes, goleou o Saint-Étienne por 4-1.

Os visitantes estiveram em vantagem graças a um golo de Zura Davitashvili (6m, g.p), mas Jonathan David (32m, g.p), Osame Sahraoui (63m, 78m) e Gabriel Gudmundsson (72m) deram a volta ao marcador. O Lille subiu à condição ao 4.º lugar, com 35 pontos, ficando à espera do que o Nice, que tem 33 pontos, faça nesta jornada (visita o Toulouse no domingo, 14h) O Saint-Étienne mantém os 18 pontos e é 15.º classificado, mas pode cair para zona de descida, mediante o que o Rennes (17 pontos) faça no domingo, na receção ao Estrasburgo.

Também este sábado, o Paris Saint-Germain "ensaiou" o duelo de Liga dos Campeões ante o Brest, com uma vitória fora de casa, por 5-2.