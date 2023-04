O Montpellier surpreendeu o Mónaco este domingo e goleou por 4-0 no principado, em jogo da 33.ª jornada do campeonato francês.

Os visitantes adiantaram-se através de um golo de Arnaud Nordin, aos 28 minutos, e o marcador avolumou-se na segunda parte. Mouassa fez o 2-0 (65m), Nordin bisou (72m) e Mavididi fechou as contas (79m).

Assim, o Mónaco mantém-se no quarto lugar, com 61 pontos, apenas mais dois do que o quinto, o Lille de Paulo Fonseca.

Também este domingo, Rony Lopes não saiu do banco na derrota caseira do Troyes diante do Nice. Hicham Bouadaoui, logo aos dois minutos, marcou o único golo do jogo.

A equipa do extremo luso está no antepenúltimo lugar e dificilmente vai escapar à despromoção.

Nos outros jogos do dia, o Clermont venceu na receção ao Reims (1-0) e o Rennes bateu em casa o Angers (4-2), consolidando o sexto posto, a três pontos do Lille.

A classificação do campeonato francês