O Nantes apurou-se para a final da Taça de França, 22 anos depois!



Os canários foram mais fortes que o Monaco, no desempate por penáltis. Wissam Ben Yedder e Tchouameni falharam duas grandes penalidades enquanto a equipa da casa converteu os quatro pontapés.



Refira-se que durante o tempo regulamentar, os monegascos, adversários do Sp. Braga nos oitavos de final da Liga Europa, marcaram primeiro por Maripan. No entanto, o Nantes conseguiu a igualdade graças a um autogolo de Sidibé.



Na segunda parte os visitados consumaram a reviravolta com um tento de Samuel Moutoussamy. A vantagem do Nantes durou dois minutos, visto que Boadu igualou a contenda aos 76 minutos.



Nos penáltis o Nantes afastou o Monaco de Gelson, internacional português que saiu aos 73 minutos. O Nantes vai discutir o troféu com o Nice, a 8 de maio, no Stade de France.